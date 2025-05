"Është e papranueshme..."/ Vizat për SHBA, Ambasada Amerikane jep paralajmërimin e fortë për qytetarët shqiptarë!

Ambasada e SHBA-ve në vendin tonë ka bërë një thirrje që qytetarët shqiptarë të mos keqpërdorni vizat turistike, konkretisht të mos udhëtojnë për të lindur në SHBA. Me anë të një njoftimi në Facebook, ambasada sqaron se vajtja me vizë turistike në SHBA për të lindur quhet turizmi i lindjes dhe kjo do të refuzohet nga oficerët konsullorë.

Kjo është e papranueshme -thekson ambasada- dhe nëse viza turistike keqpërdoret për këtë rast atëherë qytetarët mund të humbasin të drejtën për vizë apo për të udhëtuar në SHBA.

“Është e papranueshme që prindër të huaj të përdorin një vizë turistike amerikane me qëllimin parësor për të lindur në Shtetet e Bashkuara që të sigurojnë nënshtetësinë për fëmijën, çka mund të përfshijë edhe shpenzime për kujdesin mjekësor që mbulohen nga taksapaguesit amerikanë.

Ky njihet si “turizmi i lindjes” dhe oficerët konsullorë të ShBA refuzojnë të gjitha aplikimet për viza të tilla sipas ligjit të emigracionit të ShBA. Ata që keqpërdorin sistemin tonë të emigracionit përmes turizmit të lindjes mund të humbasin të drejtën për viza në të ardhmen ose për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara.

Kjo është një mënyrë më shumë se si Departamenti Amerikan i Shtetit po u shërben dhe mbron taksapaguesit dhe komunitetet amerikane”, njofton ambasada.