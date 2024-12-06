Shqiptari vrau gruan me çekiç, fqinjët në Fier: Fëmijët jetonin me kufomën e nënës në shtëpi
Ngjarja e rëndë në Athinë ku Alba Cenko u gjet e pajetë në papafingon e shtëpisë, pasi u vra me çekic nga bashkëshorti i saj 39- vjecar, Kastriot Cenko, ka tronditur të gjithë banorët e Shën Pjetrës në Fier.
Banesa ku çifti jetonte me nënën e tij, e cila ishte larguar drejt Greqisë për të kaluar festat e fundvitit me djemtë e saj, është e mbyllur, ndërsa fqinjët nuk mbajnë dot lotët nga krimi makabër.
Ishin çift pa kontradita pohojnë ata, teksa theksojnë se cifti mund të ketë patur konflikte të brendshme që kanë çuar në krim.
Jemi shokuar dhe nuk na bëjnë duart për asgjë thonë mes lotësh ndërsa pohojnë se në zonën e tyre të qetë nuk janë përballur më parë me krime brenda familjes”, thotë një banor i zonës.
Ndërkohë një prej të afërmve tregon se nusja e djalit të së cilës është edhe motra e të ndjerës, tregon mes lotësh se prej ditësh nusja e saj nuk po mund të lidhej me të motrën dhe ishte tepër e shqetësuar.
“Në emër të Albës, i kthente përgjigje Kastrioti që hiqej sikur ishte djali, ndërsa vetë autori në rastet kur u përgjigjej telefonatave, thoshte se është larguar nga banesa” tregon ajo për Report Tv duke theksuar se nusja e saj e kishte kuptuar se mesazhet e ardhura nuk ishin të shkruara nga motra e saj.
Çifti kishte dy fëmijë, 9 dhe 12 vjec të cilët ndodheshin në banesë teksa ndodhi krimi por po flinin.
"Na vjen keq për fëmijët, që nuk e dinin që jetonin me kufomën e nënës në shtëpi”, thonë banorët.
“Le ta ndante dhe mos ti merrte jetën", thotë një banor tjetër.
Ndërkohë në familjen e së ndjerës në Çermë- Proshkë të Lushnjes, familja ka hapur dyert e mortit .