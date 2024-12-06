LEXO PA REKLAMA!

Shiste doza kokaine, arrestohet 46-vjeçari në Fier

Lajmifundit / 6 Dhjetor 2024, 11:52
Aktualitet

Një 46-vjeçar është arrestuar këtë të premte nga policia e Fierit.

46-vjeçarit i gjetën në automjet një sasi lënde të dyshuar narkotike kokainë, që dyshohet se e posedonte me qëllim shitjen në doza.

Lënda narkotike dhe automjeti u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Njoftimi i policisë:

Si rezultat i kontrolleve të ushtruara për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, në kuadër të operacionit policor të koduar “Streets”, është arrestuar shtetasi A. F., 46 vjeç, banues në Fier.

Shërbimet e Policisë, gjatë kontrolli fizik ndaj këtij shtetasi dhe kontrollit në automjetin e tij, i gjetën një sasi lënde të dyshuar narkotike kokainë, që dyshohet se e posedonte me qëllim shitjen në doza. Lënda narkotike dhe automjeti u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

