Shqiptari Pano Ruçi rikthehet në sheshin “Syntagma”: Do vij çdo ditë! Thirrja ime për kryeministrin grek Mitsotakis…
Shqiptari Pano Ruçi njoftoi sot (26 tetor) vendimin e tij për t’u rikthyer çdo ditë në Sheshin Syntagma dhe në Monumentin e Ushtarit të Panjohur, në qendër të Athinës në Greqi, për të kujtuar djalin e tij, Denisin dhe viktimat e tjera të aksidentit hekurudhor të Tempit dy vite më parë.
Konkretisht, siç deklaroi ai, nga sot, ai do të qëndrojë në vendin ku është shkruar me bojë të kuqe emri i djalit të tij dhe i të gjithë fëmijëve që humbën jetën në mënyrë të pafajshme në atë aksident tragjik.
Njëkohësisht, ai u bëri thirrje atyre që e mbështetën gjatë kësaj kohe, që të vazhdojnë të jenë pranë tij çdo natë, për të nderuar emrat e viktimave dhe për të mbajtur gjallë kujtimin e tyre.
Babai i Denisit të pafat, i cili vdiq tragjikisht në aksidentin hekurudhor në Tempe dhe i cili hyri në një grevë urie 23-ditore jashtë Parlamentit, theksoi se ai do të kthehet në vendngjarje të dielën në mbrëmje.
“Nga sot, që tani e tutje, do të jem në Sintagmë çdo natë, pikërisht në vendin ku ishte shkruar me bojë të kuqe emri i fëmijës tim dhe i të gjithë fëmijëve të tjerë”, shprehet ai ndër të tjera.
Ruçi i dërgoi gjithashtu një mesazh Kryeministrit grek, Kyriakos Mitsotakis, duke i bërë thirrje “që të mos shkaktojë tensione me njerëzit që do të mblidhen paqësisht në sheshin Syntagma”.
Ai nuk po rikthehet në grevë, por me prezencën në shesh të tij, familjarëve të viktimave të tjera dhe të qytetarëve, në qendër të Athinës, shqiptari kërkon ta mbajë gjallë kërkesën për Drejtësi dhe ta transformojë luftën e tij personale në një akt kolektiv kujtese dhe dinjiteti.
Aktualisht drejtësia ka pranuar kërkesat e tij për zhvarrosje, autopsi të trupit të të birit dhe analiza ADN-je, pasi ai pretendon se në arkëmort nuk ndodhet trupi i 22-vjeçarit dhe kërkon të dijë shkakun real të vdekjes.