LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kosova mbetet pa qeveri, reagimi i Kurtit pas dështimit të seancës: Drejt zgjedhjeve të reja…

Lajmifundit / 26 Tetor 2025, 18:49
Kosovë&Rajon

Kosova mbetet pa qeveri, reagimi i Kurtit pas dështimit të

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar pas dështimit për të marrë votat e nevojshme për formimin e kabinetit të ri qeveritar.

Në një postim në Facebook, Kurti falënderoi deputetët që e mbështetën dhe qytetarët për përkrahjen, duke theksuar se pavarësisht rezultatit, qeveria do të vazhdojë të ushtrojë detyrat e saj deri në zgjedhjet e reja parlamentare.

“Falënderoj të gjithë deputetët që mbështetën propozimin për kabinetin e ri qeveritar dhe qytetarët për përkrahjen. Meqë 56 vota ishin për, 52 kundër dhe 4 abstenime, nuk mund të fillojë ende mandati ynë i ri.

Ndërkohë, vazhdojmë si qeveri në detyrë drejt zgjedhjeve të reja parlamentare,” – shkroi Kurti.

Kreu i Vetëvendosjes i ka bashkangjitur postimit edhe videon dhe fjalimin e tij nga seanca e Kuvendit të Kosovës.

Seanca për votëbesimin e qeverisë së re përfundoi pa sukses, pasi propozimi mori vetëm 56 vota pro, ndërsa 52 deputetë votuan kundër dhe 4 abstenuan.

Pas këtij rezultati, procesi për formimin e qeverisë kalon në duart e presidentes Vjosa Osmani, e cila pritet të thërrasë partitë politike për konsultime brenda afateve kushtetuese.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion