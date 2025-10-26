NOT/ Rekorde botërore në 100 dhe 200 metra shpinë, shkëlqejnë kanadezi Liendo e hungarezi Kos

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 26 Tetor 2025, 18:53
Sport

NOT/ Rekorde botërore në 100 dhe 200 metra shpinë,

Në mungesë të idhullit vendas Summer McIntosh, e cila kishte njoftuar disa ditë më parë se nuk do të merrte pjesë në etapën e fundit të Kupës së Botës në pishinë të shkurtër në Toronto, një tjetër yll kanadez mori skenën kryesore.

Josh Liendo, tashmë i njohur si notari i parë me ngjyrë që ka arritur podiume ndërkombëtare, përfshirë medaljen e argjendtë olimpike në Lojërat e Parisit, shkëlqeu duke thyer rekordin botëror në 100 metra shpinë. Liendo e ndali kronometrin në 47.68 sekonda, duke përmirësuar për 3 të qindtat rekordin që zvicerani Noe Ponti e kishte vendosur në dhjetor të vitit të kaluar në Kampionatin Botëror të Budapestit (47.71).

Por suksesi i notarit kanadez nuk u ndal këtu, pasi ai theu edhe rekordin e kampionatit në finalen e 50 metrave stil i lirë, me një kohë prej 20.31 sekonda, duke thyer rekordin e rusit Vlad Morozov që qëndronte në fuqi që nga viti 2018 (20.48).

Një tjetër rekord botëror u thye edhe nga hungarezi Hubert Kos, i cili shkroi historinë në garën 200 metra shpinë me kohën 1:45.12, duke përmirësuar rekordin që australiani Mitchell Larkin e kishte vendosur që në vitin 2015 (1:45.63).

Kos, i cili fitoi edhe “Triple Croën”-in e turneut, theu gjithashtu edhe rekordin më të mirë të Kupës së Botës, që mbahej nga rusi Vyatchanin që prej vitit 2009 (1:46.11).

