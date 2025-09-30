LEXO PA REKLAMA!

Pas kërcënimeve të bashkëshortit, gruaja tenton t’i japë fund jetës, shpallet në kërkim 38-vjeçari nga Tirana

Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 11:32
Aktualitet

Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim një 38-vjeçar, pasi ky i fundit ka kërcënuar bashkëshorten e tij përmes telefonit.

Kjo e fundit në gjendje të rënduar psikologjike ka tentuar që t’i japë fund jetës, duke konsumuar medikamente. Aktualisht ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

“Policia shpalli në kërkim shtetasin B. S., 38 vjeç, pasi dyshohet se ka kanosur nëpërmjet celularit, bashkëshorten e tij, e cila më pas, në gjendje të rënduar psikologjike, ka konsumuar disa medikamente.

Aktualisht ajo ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën”, njofton policia.

Ndërkohë, po punohet për shoqërimin e tij dhe sqarimin e rrethanave të rastit.

