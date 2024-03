Shqiptarët nuk kursehen për Euro 2024, Balla: Jemi tifozët e 3-të për nga biletat e blera

Ndërsa kanë mbetur edhe 85 ditë nga EURO 2024, ministri i Brendshëm Taulant Balla dhe ambasadori i Republikës Federale Gjermane në Tiranë Karlfried Bergner, u takuan sot me drejtuesit më të lartë të Policisë së Shtetit.

Policia e Shtetit ka nënshkruar ndërkohë një marrëveshje bashkëpunimi me Policinë federale gjermane lidhur me kontributin që Shqipëria do të japë për mbarëvajtjen e eventit më të madh sportiv europian të këtij viti.

Ministri Balla falenderoi qeverinë gjermane për mbështetjen e vazhdueshme edhe në kuadër të ndihmës për Policinë (me fokus të veçantë RENEA, Forca Kombëtare e Sigurisë, Policia kufitare etj.) dhe u kërkoi drejtuesve të Policisë së Shtetit të marrin përgjegjësitë për angazhimet e përbashkëta edhe në kuadër të EURO 2024.

Ambasadori Bergner dhe ministri Balla konfirmuan se shtetasit shqiptarë janë tifozët e tretë në renditje, pas atyre gjermanë dhe anglezë, për numrin e biletave të blera gjatë 51 ndeshjeve të këtij turneu futbollistik.

Në përfundim të këtij takimi ministri dhe ambasadori gjerman panë nga afër edhe mjetet, pajisjet dhe veshjet speciale të dhuruara nga qeveria gjermane për RENEA-n, Forcën Kombëtare të Sigurisë, Policinë Kufitare etj.