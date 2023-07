Shqipëria nën “pushtetin e flakëve të ferrit”, parashikimi i meteorologëve: Ja kur pritet të marrë kthesë moti

Moti për ditën e sotme pritet të jetë nën ndikimin e ‘flakëve të ferrit’, sipas parashikimit të meteorologëve.

Sipas MeteoAlb, qytetet më të nxehtë do të jenë Berati, Gjirokastra dhe Elbasani ku termometri do të shënojë deri në 43 gradë celsius.







“Shqipëria është në ndikimin e flakëve të ferrit, ku temperaturat e larta do të jenë prezentë deri në 41 gradë.

Në qafën e Beratit dhe Gjirokastrës, termometri do të shënojë 42.3 gradë celsius dhe gjithë perëndimi do të ndikohet deri në 40 gradë. Parashikohet që valët e të nxehtit afrikan të jenë prezentë deri ditën e enjte e të premte me temperatura mbi 40 gradë, ku në fundjavë do të kemi një tërheqje. Moti do të jetë i kthjellët po do të ketë dhe rënie të temperaturave në të paktën 3 gradë deri në fund korriku”, tha meterologia.