Shpërthim në Fushë Krujë, hidhet në erë makina e kreut të njësisë administrative
Nje shperthim ka ndodhur mbremjen e sotme ne zonen e Fushe Krujes.
Burime nga policia thone se eshte hedhur në erë me eksploziv makina e administratorit të Njësisë Administrative Fushë Krujë, Ilir Loci.
Makina tip “Range Rover” ishte e parkuar në parkingun e një restoranti kur një sasi eksplozivi ka shpërthyer në pjesën e parme të saj.
Lënda plasëse dyshohet të jetë hedhur nga një rrugocë krah restorantit.
Shpërthimi ka qenë shumë i fuqishëm dhe është dëgjuar në të gjithë zonën përreth. Si pasojë e shpërthimit janë shënuar vetëm dëme matetriale.
Bashkë me makinën e Ilir Locit është dëmtuar edhe një fuoristradë pranë saj.