"Shpërthim i fortë në Tiranë", telefonata alarmon policinë

Një shpërthim është raportuar pak minuta më parë pranë Drejtorisë Vendore të Policisë së Tiranës dhe ish-ekspozitës.

Në sallën operative ka pasur një telefonatë për shpërthim.

Policia ende nuk e ka verifikuar ende ngjarjen saktesisht, ndërsa efektivat janë duke u kryer vëzhgime në zonë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Po hetohet nese shpërthimi mund të ketë ndodhur edhe në gropën e një pallati në ndërtim.

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 10.06.2024, rreth orës 22:10, në rrugën "Myslym Shyri", ngjitur me fushat e tenisit, në një kantier në ndërtim, është dëgjuar një shpërthim, i ngjashëm me lëndët plasëse ose lëndët piroteknike. Si pasojë nuk ka dëme materiale dhe as të lënduar.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po vazhdon punën për sqarimin e mëtejshëm të rrethanave të ngjarjes.