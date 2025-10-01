Shkoi në Itali si turist, shqiptari kapet duke shitur kokainë! Procesi mbyllet në kohë rekord, do dëbohet drejt Tiranës
Një i ri shqiptar që kishte shkuar në Itali si turist është kapur në aktivitet të shitjes së lëndëve narkotike.
Aksioni u krye nga patrullat e policisë së Fanos mëngjesin e sotëm dhe në një kohë rekord hetimet e tij dhe procesi u mbyll me vendimin për t’u dëbuar brenda 24 orëve.
Policia tha se i riu u kap me disa doza droge gati për shitje. Këtë mëngjes, seanca e në gjykatë certifikoi arrestimin dhe urdhëroi masën më drastike: deportimin e menjëhershëm.
Këtë pasdite (1 tetor), shqiptari do të shoqërohet në Ankona për të hipur në fluturimin e orës 17:40, për t’u kthyer në vendin e tij të lindjes, duke zbritur në aeroportin e Rinasit, në Tiranë, informon media italiane.
Policia ngre shqetësimin e shumë të rinjve shqiptarë që hyjnë në vend si turistë dhe që përfshihen në aktivitet kriminal të shitjes së drogës, kryesisht në Fano apo Pesaro.