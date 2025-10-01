LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Shkoi në Itali si turist, shqiptari kapet duke shitur kokainë! Procesi mbyllet në kohë rekord, do dëbohet drejt Tiranës

Lajmifundit / 1 Tetor 2025, 17:43
Aktualitet

Shkoi në Itali si turist, shqiptari kapet duke shitur kokainë! Procesi

Një i ri shqiptar që kishte shkuar në Itali si turist është kapur në aktivitet të shitjes së lëndëve narkotike.

Aksioni u krye nga patrullat e policisë së Fanos mëngjesin e sotëm dhe në një kohë rekord hetimet e tij dhe procesi u mbyll me vendimin për t’u dëbuar brenda 24 orëve.

Policia tha se i riu u kap me disa doza droge gati për shitje. Këtë mëngjes, seanca e në gjykatë certifikoi arrestimin dhe urdhëroi masën më drastike: deportimin e menjëhershëm.

Këtë pasdite (1 tetor), shqiptari do të shoqërohet në Ankona për të hipur në fluturimin e orës 17:40, për t’u kthyer në vendin e tij të lindjes, duke zbritur në aeroportin e Rinasit, në Tiranë, informon media italiane.

Policia ngre shqetësimin e shumë të rinjve shqiptarë që hyjnë në vend si turistë dhe që përfshihen në aktivitet kriminal të shitjes së drogës, kryesisht në Fano apo Pesaro.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion