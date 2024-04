Shiste telefona “SKY ECC” për trafikantët, 3.3 vite burg shqiptarit në Belgjikë

Dy biznesmenë që fituan para duke shitur telefona të koduar “SKY ECC” janë dënuar me burgim të rëndë nga gjykata e Antëerp në Belgjikë. Singh K., 31 vjec dhe Elton L. 30 vjec, i shitën telefonat për vite me radhë njerëzve që përfitonin nga komunikimet sekrete. Përveç kësaj, ato mund të lidhen me pastrimin e qindra mijëra paundëve britanikë, ndoshta nga bota e drogës.



Singh K. dhe Elton L. janë vetëm dy emra që dolën kur gropa e hetimit gjyqësor në “SKY ECC” u hap papritur në mars 2021. Më pas, shërbimi i enkriptuar i bisedës u godit nga njësia kibernetike e policisë federale, duke bërë të lexueshme papritmas qindra miliona mesazhe nga bota e drogës. Sidoqoftë, biznesi i tyre nuk ishte aq shumë për vetë kokainën. Singh dhe Elton ishin ndër të ashtuquajturit ‘rishitës’ që u shitën tregtarëve të paligjshëm të drogës pajisjet e tyre të koduara “SKY”. Nëse keni nevojë për komunikime sekrete për biznesin tuaj në hije, duhet të shkoni tek ata.

Kjo u bë e dukshme edhe kur policia bastisi shtëpinë e Singh Khurana dhe vëllait të tij më 9 mars 2021. Vëllait të tij iu gjetën më shumë se 89 mijë euro para cash. Ai pretendoi se të paktën 71.000 euro nga këto ishin të ardhura nga dyqani i tij i natës. Në shtëpinë e Singh, hetuesit gjetën disa telefona celularë dhe telefona inteligjentë në dhomën e zhveshjes së dhomës së tij të gjumit, si dhe 15.000 euro para cash.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Singh pranoi se ai shiti pajisje SKY. Ai e bëri këtë me pseudonimin në internet “Antonio Reseller”. Shoku i tij Elton L. mbante pseudonimin “Cameleon”. Në shtëpinë e tij policia gjeti mbi 23 mijë euro para cash. Por kjo nuk ishte e gjitha. Në grupet e ndryshme të bisedave ku ata ishin aktivë, u diskutuan shuma të mëdha parash në mënyrë të strukturuar. “Brittenlei, 80 mijë paund” është vetëm një shembull i tillë. Sipas hetuesve, ka arsye të mjaftueshme për të menduar se dyshja ishin përfshirë edhe në praktika pastrimi parash.

E pakuptimtë, thotë Singh. Ato biseda kishin të bënin me biznesin e xhaxhait të tyre që shiste maska për fytyrën në Mbretërinë e Bashkuar. Singh i tha policisë se kishte dokumente për ta vërtetuar këtë, por ai kurrë nuk i paraqiti ato.



Megjithatë provat dukeshin të qarta. Të ashtuquajturat ‘kunjat’ që hetuesit ishin në gjendje të lidhnin me pajisjet e përdoruesve të të dy personave, komunikonin rregullisht me njëri-tjetrin për shuma jashtëzakonisht të mëdha parash. Elton L. mohoi që pini i përkiste atij, por pjesa më e madhe e komunikimit ishte në gjuhën shqipe, gjuha e tij amtare. Pini i tij shpërndau edhe disa foto të Tennis Club Linkeroever, me mesazhin se do të regjistrohej atje. Tre ditë më vonë, dikush me emrin Elton L. u regjistrua atje. Për më tepër, L. kishte vetëm të ardhura të kufizuara ligjore, pjesërisht për shkak se herë pas here luante futboll jashtë vendit. Në shtëpinë e tij u gjetën edhe disa sende, si një peshore e vogël dhe gjurmë kokaine, gjë që tregonte për marrëdhënie më pak të pastra.

“Gjykata konstaton se paratë cash ishin fshehur, mbajtur, numëruar, shpërndarë dhe dorëzuar apo shkëmbyer”, thuhet në aktgjykim. “Kjo përfshinte numërimin e parave, “tokeneve” dhe kodeve, ndërmjetësve në Mbretërinë e Bashkuar dhe Belgjikë, transferta parash në vende të ndryshme, pothuajse gjithmonë raportim të gjerë te klienti për shumat dhe kurset e këmbimit. Aplikacioni “SKY” u përdor gjithashtu qëllimisht për anonimitetin, ku vazhdimisht theksohej se përmbajtja e mesazheve duhet të trajtohej me kujdes dhe njerëzit ishin të shqetësuar për kontrollet e policisë.

Ishte krejtësisht e pabesueshme që shumat të lidheshin me shitjen e maskave të fytyrës. Të dy të dyshuarit kërkuan shpallje të pafajshme sepse mendonin se fajësia e tyre nuk ishte vërtetuar dhe origjina e paligjshme e parave të gjetura nuk mund të vërtetohej. Megjithatë, Prokuroria Publike kërkoi 54 muaj burg për të dy. Pretendime të forta, megjithëse Singh u dënua gjithashtu për falsifikim tre vjet më parë.

Vendimi përfundimtar ishte më i butë, por megjithatë i fortë. Singh mori 4 vjet burg dhe një gjobë prej 32,000 euro. Për Eltonin dënimi ishte 40 muaj dhe 16 mijë euro gjobë. Gjyqtari deklaroi të konfiskuar një shumë totale prej 139 mijë eurosh.