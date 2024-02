Shira të lehtë në Tiranë, parashikimi i motit për ditën e sotme

Sot, moti në Shqipëri do të jetë si më poshtë:

Në Tiranë, pritet të ketë shi të lehtë dhe temperaturat do të jenë rreth 22°C.

Në Berat, temperaturat do të jenë rreth 7.8°C.

Në Durrës, temperaturat do të jenë rreth 7.2°C.

Në Elbasan, temperaturat do të jenë rreth 8.3°C.

Në Fier, temperaturat do të jenë rreth 8.3°.

Në Shkodër, temperaturat do të jenë rreth 9.4°C.

Në Vlorë, temperaturat do të jenë rreth 9.4°C.

Reshje shiu parashikohen edhe ne rajonin e Korces. Pjesa tjeter e vendit do te kete diell te alternuara me vranesira.

JAVA

nga dita e Hënë deri ditën e Mërkurë moti parashikohet me kthjellime si dhe alternime vranësirash të cilat hera-herës do të jenë deri të dendura por kalimtare. Këto vranësira do të shoqërohen me reshje shiu të dobëta në relievet malore.

Ditën e Enjte dhe atë të Premte mbi vendin tonë pritet depërtimi i masave ajrore të paqëndrueshme dhe të lagështa.

Moti parashikohet kryesisht i vranët si dhe reshje shiu me intensitet të ulët deri mesatar në formën e shtrëngatave. Lokalisht këto reshje do të jenë të rrëmbyeshme në formën e shtrëngatave.

Vlen për tu theksuar se për shkak të erës me drejtim nga kuadrati i jugut si dhe masave ajrore të ngrohta pritet që temperaturat të kapin vlera deri në 24-25 grad celcius, temperature këto disa gradë më të larta se sa mesatarja mujore klimatike për muajin që ndodhemi.