LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Shfrytëzoi të renë për prostitucion në Shqipëri dhe Itali për tre vite, arrestohet 42-vjeçari në Kavajë

Lajmifundit / 21 Tetor 2025, 13:38
Aktualitet

Shfrytëzoi të renë për prostitucion në Shqipëri

Është arrestuar një 42-vjeçar, i cili dyshohet se ka shfrytëzuar për prostitucion një të re, në Shqipëria dhe Itali.

Operacioni u zhvillua nga specialistët për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme, pas kallëzimit të bërë nga vetë viktima, e cila ka treguar se ishte detyruar të ushtronte prostitucion nën presionin dhe shfrytëzimin e shtetasit Fatmir Ibrahimi, 42 vjeç, banues në Kavajë.

Menjëherë pas kallëzimit, policia ka bërë të mundur kapjen dhe arrestimin e 42-vjeçarit, ndërsa për viktimën është siguruar akomodimi dhe mbrojtja në një qendër të posaçme, në bashkëpunim me shërbimet sociale.

Policia e Durrësit bën të ditur se hetimet vijojnë në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Durrësit, me qëllim dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal dhe identifikimin e personave të tjerë që mund të kenë qenë të përfshirë në këtë rast.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprimet e mëtejshme në ngarkim të të arrestuarit, i cili do të përballet me akuzat për “Trafikim të personave të rritur” dhe “Shfrytëzim prostitucioni”.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion