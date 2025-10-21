LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Rama u frymëzua nga Tony Blair”, Media britanike zbulon lidhjet: Çfarë kanë të përbashkët TBI, ID dixhitale dhe “Diella”

Lajmifundit / 21 Tetor 2025, 13:24
Aktualitet

“Rama u frymëzua nga Tony Blair”, Media britanike zbulon

Media britanike GB News ka publikuar një artikull u pretendohet se ka një lidhje mes Tony Blair dhe ministres robot të qeverisë Rama, “Diella”.


Në artikull thuhet se Shqipëria ‘zgjodhi’ ministrin e saj të parë dixhital në fillim të shtatorit, por historia është bërë përsëri e rëndësishme pas propozimit të qeverisë britanike për ID-në Dixhitale, ndërsa vendoset një paralelizëm me faktin që në Britani Tony Blair po nxit vendimin për ID-në Dixhitale si në Mbretërinë e Bashkuar ashtu edhe në Shqipëri.

“Diella është ministrja e shtetit e Shqipërisë për inteligjencën artificiale. Vetë Diella është një inteligjencë artificiale, konkretisht e llojit gjenerues. Siç raportoi Sky News në atë kohë:
Avatari, i cili ishte përshkruar si një grua e veshur me veshje tradicionale shqiptare, u tha deputetëve: “Nuk jam këtu për të zëvendësuar njerëzit, por për t’i ndihmuar ata. Është e vërtetë, unë nuk kam shtetësi, por nuk kam as ambicie apo interesa personale”, vijon media britanike.

GB News raporton se pati një lloj “shpërthimi” në Parlamentin e Shqipërisë kur u votua për prezantimin e Diellës. Pavarësisht kundërshtimit, votimi kaloi me 82 nga 140 politikanë që votuan pro.

Më tej në artikull bëhet një krahasim mes kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe Tony Blair.


“Kryeministri i Shqipërisë është Edi Rama, i cili aktualisht po shërben mandatin e tij të katërt, përshkruhet nga Sky Neës si një socialist, por ndryshe nga socialistët e Mbretërisë së Bashkuar, zoti Rama është një fans i madh i Tony Blair. Ndërsa Rama udhëheq Partinë Socialiste të Shqipërisë, ai është i frymëzuar nga politika e “rrugës së tretë” të Blair-it . Me fjalë të tjera – ashtu si vetë Blair – ai e ka çuar një parti tradicionalisht të krahut të majtë në një drejtim të qartë qendror.

Krahas ID-së Dixhitale, inteligjenca artificiale është një interes kyç i Institutit Tony Blair (TBI). Ne e dimë që Blair dhe TBI po shtyjnë përpara ID-në Dixhitale në Mbretërinë e Bashkuar; a do ta inkurajojnë ata gjithashtu përdorimin e ministrave të IA-së?

Do të na pëlqente të thoshim se ministrat e inteligjencës artificiale nuk mund të jenë shumë më keq se grupi që kemi, por nëse ka një gjë që na ka mësuar shekulli i 21-të, është se gjërat gjithmonë mund të përkeqësohen”, përfundon artikulli.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion