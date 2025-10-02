Sherri te gjimnazi në Kamëz/ Detaje të reja nga gjendja shëndetësore e të miturve, plagët…
Detaje të reja janë mësuar nga plagosja me mjet prerës e dy të miturve në Kamëz, pas sherrit për motive të dobëta.
A. Lika, është plagosur në brinjë.
Nga ana tjetër B. Tota është plagosur në kraharor, teksa gjendja e tij shëndetësore mbetet më e rëndë.
Të dy ndodhen në sallën e operacionit.
Policia ka dhënë detaje në lidhje me plagosjen që ndodhi ditën e sotme në ambientet e jashtme të një gjimnazi në Kamëz.
Rreth orës 10:50, te bulevardi “Nënë Tereza” në Kamëz, në rrugë, dyshohet se janë konfliktuar për motive të dobëta, disa shtetas të mitur, të moshave 15-17 vjeç.
Gjatë konfliktit janë dëmtuar, dyshohet me mjet të mprehtë, dy 16-vjeçarë, teksa është dëmtuar lehtë dhe një bashkëmoshatar i tyre, i cili është jashtë rrezikut për jetën.