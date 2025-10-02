LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Sherri te gjimnazi në Kamëz/ Detaje të reja nga gjendja shëndetësore e të miturve, plagët…

Lajmifundit / 2 Tetor 2025, 13:27
Aktualitet

Sherri te gjimnazi në Kamëz/ Detaje të reja nga gjendja

Detaje të reja janë mësuar nga plagosja me mjet prerës e dy të miturve në Kamëz, pas sherrit për motive të dobëta.

A. Lika, është plagosur në brinjë.

Nga ana tjetër B. Tota është plagosur në kraharor, teksa gjendja e tij shëndetësore mbetet më e rëndë.

Të dy ndodhen në sallën e operacionit.

Policia ka dhënë detaje në lidhje me plagosjen që ndodhi ditën e sotme në ambientet e jashtme të një gjimnazi në Kamëz.

Rreth orës 10:50, te bulevardi “Nënë Tereza” në Kamëz, në rrugë, dyshohet se janë konfliktuar për motive të dobëta, disa shtetas të mitur, të moshave 15-17 vjeç.

Gjatë konfliktit janë dëmtuar, dyshohet me mjet të mprehtë, dy 16-vjeçarë, teksa është dëmtuar lehtë dhe një bashkëmoshatar i tyre, i cili është jashtë rrezikut për jetën.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion