“48 orë me mot ekstrem dhe temperatura deri në -3 gradë”, meterologu: Të shtunën…
Meteorologu Hakil Osmani në emisionin “Aldo Morning Show” njoftoi se nga dita e sotme e deri në vijim do të ketë një rënie të ndjeshme të temperaturave të ajrit në vend. Sipas tij, kjo do të jetë më e dukshme gjatë mbrëmjes së sotme dhe mëngjesit të ditës së premte.
Në zonat malore, si Bajram Curri dhe pjesët veriore të vendit, temperaturat do të bien deri në 0-1 gradë Celsius, ndërsa nuk përjashtohen edhe vlerat negative, deri në -1 apo -2 gradë Celsius në fshatra.
Mbrëmjen e sotme priten reshje dëbore, veçanërisht në zonat veri-lindore dhe jug-lindore, me nivele reshjesh dëbore që do të fillojnë nga 700 metra mbi nivelin e detit.
“Duke filluar nga dita e sotme e deri në vijim do të kemi rënie të temperaturave të ajrit. Më e ndjeshme kjo pritet që të jetë gjatë mbrëmjes së sotme dhe mëngjesin e ditës së premte. Në qytetet e zonave malore, temperaturat e ajrit do të zbresin në 0 apo 1 gradë Celsius, si Bajram Curri, zonat veriore.
Do i kemi prezente reshjet e borës mbrëmjen e sotme. Kemi një ndërhyrje të masës ajrore, e cila vjen nga zona e ftohtë e kontinentit që bën të kemi këtë rënie të ndjeshme të temperaturave të ajrit, do të kemi reshje dëbore në zonat malore.
Por, mbrëmja e sotme dhe mëngjesi i ditës së premte do të kemi shfaqje të reshjeve të dëborës në zonat veri-lindore, por edhe në juglindje. Në verilindje reshjet e dëborës do të jenë 700 metra mbi nivelin e detit, por edhe në zonat e juglindjes.”
Osmani theksoi se ky fenomen meteorologjik shkaktohet nga një masë ajrore e ftohtë që po depërton nga kontinentet veriore, duke sjellë një ulje të temperaturave dhe reshje dëbore në zonat malore dhe veriore.
Në kryeqytet, për shkak të lagështisë së lartë në ajër, do të vërehet gjithashtu një rënie e theksuar e temperaturave. Në ultësirën perëndimore, ku maksimumet pritet të arrijnë deri në 24 gradë Celsius, temperaturat do të luhaten në mënyrë më të moderuar.