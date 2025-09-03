LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Sherr pas përplasjes së makinave në Shijak, procedohen penalisht pesë persona

Lajmifundit / 3 Shtator 2025, 11:34
Aktualitet

Sherr pas përplasjes së makinave në Shijak, procedohen penalisht

Specialistët e Hetimit të Krimeve në Komisariatin e Policisë Shijak kanë referuar materialet në Prokurori, ku është nisur procedimi penal në gjendje të lirë për pesë persona të përfshirë në një konflikt fizik.

Shtetasit B. V., 30 vjeç, F. D., 28 vjeç, K. D., 32 vjeç, M. D., 52 vjeç dhe Sh. D., 60 vjeç, të gjithë banues në Shijak, janë përfshirë në sherr pas një përplasjeje me automjetet që ata drejtonin. 

Ngjarja ndodhi pas një përplasjeje mes automjeteve të tyre, ku situata degjeneroi në konflikt fizik mes tyre.

"Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Shijak referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasit B. V., 30 vjeç, F. D., 28 vjeç, K. D., 32 vjeç, M. D., 52 vjeç dhe Sh. D., 60 vjeç, të gjithë banues në Shijak, sepse janë konfliktuar fizikisht me njëri-tjetrin, pas përplasjes së automjeteve me të cilat ata qarkullonin", njofton policia.

 

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion