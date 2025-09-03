Qetësia në pavarësi: Fondi i pensionit në SIGAL si mundësi
Pavarësia financiare në moshën e pensionit nuk është e lehtë, por ajo pavarësi
garanton qetësinë dhe mbarëvajtjen e moshës së tretë.
Në Shqipëri vendimmarrjet e lehta janë të pakta. Megjithatë, panorama është më e thjeshtë nga sa mendohet: Pensioni shtetëror mbulon vetëm nevojat bazë, për një jetë më të qetë e të pavarur duhet një alternativë më e sigurt dhe më fitimprurëse.
Kjo mundësi ekziston dhe është Skema e Pensioneve Private. Këtë mundësi e ofron lideri i tregut financiar, në sigurime dhe pensione, SIGAL Fond Pensioni.
Në SIGAL mund të krijosh një fond pensioni falas, pa detyrime, të hapura, pa dallim moshe, vendodhje apo të nivelit të punësimit.
Hapja e një fondi pensional te SIGAL sjell shumë përfitime: përcaktimi i shumës së kontributit dhe përfitimit mujor, siguria e lartë pasi kursimet tuaja investohen në obligacione të Qeverisë Shqiptare me risk minimal, mundësia e daljes në pension deri 5 vite më herët se sa skema shtetërore, asetet e trashëgueshme dhe të sigurta nga çdo konfiskim, si dhe lehtësia tatimore deri në investim 40,000 lekë në muaj përjashtim nga tatimi.
Me koston më të ulët të administrimit në treg (vetëm 1,5%), me një portofol menaxherial rreth 35 milionë euro duke zënë 40% të tregut të aseteve të pensioneve, me investime në mjete monetare me risk minimal, me ulje të veçanta në formë bonusesh për anëtarët e fondit (50% bonus për shërbime mjekësore, 25% bonus në sigurimet vullnetare të shtëpisë dhe 15% bonus në sigurimin Kasko të makinës), Fondi i Pensionit SIGAL mbetet alternativa më e mirëmenduar për t’u zgjedhur.
Edhe në raportin zyrtar të AMF për 6-mujorin e parë të vitit, SIGAL Max Pensioni
konfirmon pozitat kyçe e të shëndosha në treg me 17,217 anëtarë dhe 3,380,650,000 Lekë.
Po ashtu edhe SIGAL Pro Pensioni, me 603 anëtarë, me asete neto 46,540,000
Lekë.
Investimi në SIGAL Fond Pensioni është një mënyrë inteligjente për të siguruar
qetësinë financiare në të ardhmen përmes formës më të zgjuar e më të bukur:
pavarësisë.