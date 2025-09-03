Parada e Kinës irriton Trumpin/ Presidenti amerikan ‘shpërthen’ në rrjete sociale: Po komplotoni kundër SHBA-së
Presidenti Donald Trump është i zemëruar që Kina po shoqërohet me miqtë e tij të fortë. Trump shpërtheu në mediat sociale të martën vonë në mbrëmje ndërsa u transmetuan pamje televizive të udhëheqësit kinez Xi Jinping duke pritur udhëheqësit e Rusisë dhe Koresë së Veriut në një paradë ushtarakenë Pekin.
“Ju lutem, jepini përshëndetjet e mia më të ngrohta Vladimir Putinit dhe Kim Jong Unit, ndërsa komplotoni kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës”, shkroi Trump në një mesazh drejtuar Xi-së.
Nëse dy tubimet e mëdha të Kinës me udhëheqës autoritarë, kundërshtarë të SHBA-së dhe aleatë të dikurshëm këtë javë ishin menduar si një fyerje personale ndaj presidentit të SHBA-së, funksionoi në mënyrë perfekte, shkruhet në analizën e CNN.
Trump u takua me Putinin në Alaska muajin e kaluar, por pritja e tij me tapet të kuq deri më tani nuk ka arritur të zhbllokojë ndonjë përparim drejt përfundimit të luftës në Ukrainë. Putini ka sfiduar shpresat e Trump duke përshkallëzuar sulmet ndaj civilëve dhe po zvarrit bisedimet me Presidentin Volodymyr Zelensky.
Samitet e mandatit të parë të presidentit amerikan me Kim ishin po aq të pasuksesshme. Udhëheqësi i Koresë së Veriut ka më shumë armë bërthamore tani sesa kishte para se të merrte pjesë në diplomacinë e fotove të Trump. Fjalimi i tij online i presidentit vazhdoi duke theksuar se amerikanët kishin pësuar humbje të rënda në luftën kundër një armiku të përbashkët, Japonisë perandorake, 80-vjetori i humbjes së së cilës u shënua në Pekin të mërkurën.
“Shumë amerikanë vdiqën në përpjekjen e Kinës për Fitore dhe Lavdi. Shpresoj që ata të nderohen dhe të kujtohen me të drejtë për Trimërinë dhe Sakrificën e tyre!”, shkroi Trump.
Festa e madhe e Kinës vjen në një moment të tensionuar ndërkombëtar, ndërsa superfuqia e re aziatike kërkon të përfitojë nga politika e jashtme e çrregullt e Trump, e cila ka shkatërruar reputacionin e Amerikës si një fuqi e madhe e besueshme.
Zemërimi i Trumpit ishte ironik, pasi ditët e fundit në Kinë kemi parë llojin e spektaklit performues që ai e do.
Por mbledhja e fuqive anti-perëndimore në Tianjin dhe Pekin është më shumë sesa thjesht tallje. Është një paralajmërim i hershëm se politikat e mandatit të dytë të Trump, të bazuara në detyrimin e tarifave, ngacmimin e fuqive më të vogla dhe nacionalizmin “Amerika e Para”, mund të kenë efekte të kundërta.
“Kina po shfrytëzon hapat e gabuar ose gabimet që po bën SHBA-ja”, tha të martën për Becky Anderson të CNN-së në “Connect the World” Jackie SH Wong, një profesoreshë asistente e studimeve ndërkombëtare në Universitetin Amerikan të Sharjahut.
Disa nga diskutimet alarmuese rreth ndërtimit të një boshti të ri rezistence ndaj SHBA-së nga Kina dhe Rusia janë të ekzagjeruara. Kombet e përfaqësuara në një samit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait në qytetin verior kinez të Tianjinit nuk kanë marrëveshje formale mbrojtëse ose sovranitet të përbashkët ekonomik për t’u krahasuar me grupe si NATO ose Bashkimi Evropian.
Tensionet territoriale shpërthejnë periodikisht midis Kinës dhe Indisë. Moska mund të ketë nevojë për ndihmën e Kinës në luftën e saj në Ukrainë, por Kremlini ende po mësohet të jetë superfuqia më e vogël.
Dhe pavarësisht sundimit të hekurt të Partisë Komuniste, Kina vuan nga presione të brendshme politike dhe ekonomike, të demonstruara nga spastrimet e rregullta të zyrtarëve të lartë dhe ushtarakëve nga Xi. Por festimet e ditëve të fundit janë pjesë e përpjekjes më të gjerë të Kinës për të shfaqur fuqinë e saj në zhvillim dhe për të testuar përkatësi dhe sisteme alternative globale, ndërsa kërkon të eklipsojë Perëndimin.
Duke mbledhur udhëheqës nga Azia, Lindja e Mesme dhe vende të tjera, ajo po demonstronte aftësinë e një blloku për të penguar fuqinë globale të SHBA-së në fronte të shumëfishta.