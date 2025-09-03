LEXO PA REKLAMA!

Skena kaosi në Mykonos/ Policia përleshet me turistë italianë të dehur jashtë një restoranti

Lajmifundit / 3 Shtator 2025, 11:03
Bota

Skena kaosi në Mykonos/ Policia përleshet me turistë

Një përleshje e dhunshme ka ndodhur në Mykonos jashtë një restoranti, kur një grup turistësh italianë u përleshën dhe situata doli jashtë kontrollit. Në pamje shihet momenti i përleshjes midis të rinjve të dehur dhe oficerëve të policisë që u përpoqën të ndërhynin.

E gjitha filloi kur dy grupe italianësh filluan të shanin njëri-tjetrin dhe më pas u përplasën fizikisht. Oficerët e policisë që nxituan në vendngjarje u përpoqën të ndanin dy grupet, por u përballën me rezistencë të papritur nga turistët, të cilët jo vetëm që refuzuan t'u bindeshin, por edhe i sulmuan.

Videoja tregon qartë policinë duke luftuar për të ndaluar sherrin, ndërsa italianët e dehur qëllojnë me grushte dhe përpiqen të shpëtojnë nga kordoni. Tensioni kulmon me britma, ndërsa dhjetëra kalimtarë janë ndalur për të parë skenën e pabesueshme në qendër të ishullit.

Më në fund, pas disa minutash luftimesh të ashpra, policia arrin të imobilizojë dy grupet. Më pas italianët janë shoqëruar në Stacionin e Policisë së Mykonosit, duke i dhënë fund sherrit që tronditi të gjithë zonën

