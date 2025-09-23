LEXO PA REKLAMA!

Policia e ndaloi sepse po kalonte eskorta e Trump, Macron telefonon presidentin: Merreni me mend, po pres në...

Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 12:10
Bota

Policia e ndaloi sepse po kalonte eskorta e Trump, Macron telefonon presidentin:

Një incident i pazakontë që përfshiu presidentin francez, Emmanuel Macron dhe homologun e tij amerikan, Donald Trump ndodhi të hënën në mbrëmje në Nju Jork, ku po zhvillohet Asambleja e Përgjithshme vjetore e OKB-së.

Kur Macron doli nga ndërtesa e OKB-së pas fjalimit të tij në të cilin, ndër të tjera, ai njoftoi njohjen e shtetit të Palestinës nga Franca, ai u përball me një bllokadë policore që ishte ngritur ndërsa eskorta e Donald Trump po lëvizte.

“Më falni, zoti President, gjithçka është e mbyllur, qarkullimi është ndalur kudo”, i shpjegoi një oficer policie Macronit, i cili u habit.

Megjithatë, presidenti francez nuk e humbi sensin e humorit pasi telefonoi homologun e tij amerikan dhe u dëgjua të thoshte: “Merrni me mend, po pres në rrugë sepse gjithçka është ndalur për ju.”

 

Policia e ndaloi sepse po kalonte eskorta e Trump, Macron telefonon presidentin:


Edhe kur kaloi autokolona e presidentit amerikan, vetëm këmbësorët u lejuan të kalonin, me Emmanuel Macron që u kthye në ambasadën franceze në Nju Jork në këmbë.

Duke pasur mundësinë, ai vazhdoi telefonatën e tij me Donald Trump

