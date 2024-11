Sherr mes konkurrentëve në BBVK, banorja hedh kos në rrobat e Xhanetës!

Një hakmarrje iu krye Xhenetës gjatë ditës së sotme, ku njëri prej banorëve derdhi kos në rrobat e saj.

Tani, Xheneta e akuzoi Gresën që qëndronte prapa këtij veprimi.

“O degjenerim. A po të vjen marre me lujt me bukë. Ke qit kos në tesha t’mia. Të kanë pa njerëzit me kos në dorë”, i thoshte ajo Gresës. Megjithatë, dukshëm e kundërshtoi ajo Xhenetën lidhur me këto akuza.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“U zemra jem, se nuk kam unë punë tjetër veç me qit kos në tesha tua”, ia ktheu Gresa.

Pretendimet e Xhenetës nuk janë edhe aq të pabaza.

Në disa pamje të publikuara gjatë ditës, Gresa është parë duke shkuar në kuzhinë e duke marrë një pako të kosit.

Përveç kësaj, ajo para kësaj, kishte pyetur vajzat, Dianën dhe Bay-tin, se cili ishte dollapi i Xhenetës.