Parashikimi i motit/ Kushte të paqëndrueshme atmosferike, temperaturat për ditën e sotme
Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 08:13
Kjo e entje do të jetë me kushte të paqëndrueshme atmosferike në vendin tonë.
Gjatë orëve të para të mëngjesit reshjet e shiut kanë qenë prezente në të gjithë territorin.
Dita do të vijojë me alternime të vranësirave dhe motit të kthjellët.
Temperaturat këtë mëngjes kanë shënuar 13 gradë Celsius, teksa maksimalja gjatë ditës pritet të arrijë në 30 gradë.
Era do të fryjë me shpejtësi mesatare 7 m/s, duke krijuar në brigjet detare dallgëzim të forcës 3 ballë.