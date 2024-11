Sekuestrohet hoteli “Colombo” në Durrës, kush është Pëllumb Tuda, vite më parë plagosi banakieren

Ditën e sotme është sekuestruar një hotel në zonën e plazhit në Durrës, që është në pronësi të Pëllumb Tudës.

Ndërtesa është sekuestruar pasi dyshohet se është ndërtuar me paratë e krimit të organizuar në fushën e trafikimit të drogës dhe shfrytëzimit të prostitucionit.

Pëllumb Tuda nuk është një emër i panjohur për policinë, pasi pak vite më parë ka qenë i arrestuar nga policia me akuzën e shfrytëzimit të prostitucionit dhe plagosjes me dashje të një prej punonjëseve të tij.

Tuda është pronar i diskos "Colombo" në Durrës, ku ai plagosi punonjësen e tij për shkak se ajo nuk pranoi të prostituonte.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Por si ndodhi ngjarja?

Vajza me iniciale M.P, atëherë 22 vjeçe, punonte në diskon e Tudës si banakiere, ndërsa tetorin e vitit 2015 është paraqitur në Policinë e Durërsit me hematoma në sy, duke denoncuar punëdhënësin e saj, se në mënyrë të përsëritur i ka kërkuar ta shfrytëzonte për prostitutë me klientë të lokalit.

"Kur nuk pranova dhe i thashë që nuk jam prostitutë, por banakiere dhe nuk pranoj ta bëj këtë punë, më gjuajti me çfarë kishte në dorë. Merrni masa sepse nuk më lë të qetë. Më thotë do të të vras nëse nuk iu bindesh urdhrave të mia. Unë kam frikë prej tij”, ka deklaruar vajza në polici atë kohë.