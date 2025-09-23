Makina del nga rruga në Patok, drejtuesja e mjetit dërgohet në Spitalin e Traumës
Një aksident ka ndodhur mesditën e sotme në rrugën e Patokut në Kurbin.
Rreth orës 15:00, në rrugën “Laguna-Patok”, shtetasja V. P., duke drejtuar automjetin, dyshohet se ka humbur kontrollin dhe si pasojë automjeti ka dalë nga rruga.
Nga aksidenti është dëmtuar drejtuesja e automjetit, e cila është dërguar për mjekim në Spitalin e Traumës, Tiranë.
Njoftimi:
Kurbin/Informacion paraprak
Rreth orës 15:00, në rrugën “Laguna-Patok”, shtetasja V. P., duke drejtuar automjetin, dyshohet se ka humbur kontrollin dhe si pasojë automjeti ka dalë nga rruga.
Nga aksidenti është dëmtuar drejtuesja e automjetit, e cila është dërguar për mjekim në Spitalin e Traumës, Tiranë.
Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.