Makina del nga rruga në Patok, drejtuesja e mjetit dërgohet në Spitalin e Traumës

Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 16:28
Aktualitet

Një aksident ka ndodhur mesditën e sotme në rrugën e Patokut në Kurbin.

Rreth orës 15:00, në rrugën “Laguna-Patok”, shtetasja V. P., duke drejtuar automjetin, dyshohet se ka humbur kontrollin dhe si pasojë automjeti ka dalë nga rruga.

Nga aksidenti është dëmtuar drejtuesja e automjetit, e cila është dërguar për mjekim në Spitalin e Traumës, Tiranë.

Kurbin/Informacion paraprak

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

