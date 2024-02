Samiti i Ukrainës, Vuçiç mbërrin në Tiranë, shoqërohet nga eskorta

Aleksandër Vuçiç mbërrin në Shqipëri i shoqëruar nga një eskortë.

Ai do marrë pjesë në Samitin e Ukrainës që zhvillohet sot në kryeqytet. Gjithashtu mbrëmjen e djeshme ka mbërritur në Tiranë dhe presidenti Zelenksy, i cili ishte shoqëruar nga një eskortë me masa të rrepta sigurie.

Lideri ukrainas u prit në aeroport nga ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani. Në Rinas ishin të pranishëm edhe Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Kuvendin, Elisa Spiropali dhe ambasadori ukrainas në Tiranë, Volodymyr Shkurov.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Vizita e Presidentit Zelensky shoqërohet nga një agjendë e ngjeshur. Takimet nisin me pritjen zyrtare të kryeministrit Rama në orë 09:00, e shoqëruar më pas nga një takim kokë më kokë mes udhëheqësve në kryeministri. Më 09:30 bëhet një takim bilateral mes dy delegacioneve, firmosjen e marrëveshjeve më 10:10 dhe më pas palët do t’i drejtohen Pallatit të Kongreseve nga ku në këtë tapet të kuq do të mbërrijnë në Samitin e organizuar nga Qeveria Shqiptare, 13 udhëheqës të 13 shteteve nga Europa Juglindore.