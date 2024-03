“Jep 200 euro”/ Bisedat mes vajzave shqiptare, tutores dhe klientit: Kokainë do? Ma sill atë shoqen

Janë zbardhur detaje të reja nga rrjeti i prostitucionit i zbuluar në Greqi, ku 7 vajza të mitura, 5 prej tyre shqiptare, shfrytëzoheshin nga 4 tutorë, mes të cilave dhe 31-vjeçarja shqiptare Lorela Kapaj.

Në krye të këtij rrjeti ishte një 25-vjeçare me emrin Maria, e cila ‘fuste’ në grackë të miturat duke i joshur me paratë që do të fitonin, nga 100 deri në 200 euro, dhe më pas u gjente dhe i lidhte me klientët.

Mediat greke raportojnë se ka qenë njëra prej motrave të vajzave që ka gjetur në telefonin e saj një mesazh me një burrë, i cili i kërkonte që të takoheshin në një hotel në zonën e Gazit, dhe më pas do t’i jepte para.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pas ndërhyrjes së policisë, katër tutorët ranë në pranga, ndërsa të miturat u morën në mbrojtje. Ndërkohë mediat greke kanë bërë publike dhe disa nga mesazhet që njëra nga të miturat shkëmbente me tutoren 25-vjeçara.

Biseda:

E mitura: Hej, më dëgjo, të thashë që jam 17. Nuk jam ende 18 vjeç

Klienti: Epo, edhe sikur të ishe 16 vjeç, nuk do të kisha problem. Tnë fakt jam pak i acaruar që me kë bërë bllok… a pi? A të të sjell ndonjë gjë?

E mitura: Jo, nuk pi

Klienti: OK, kam vetëm të zezë por kam edhe kokainë për vazjat që duan. Sot do të shkosh herët në shtëpi, çfarë ka?

E mitura: Ku të shkojmë? Nuk kemi para për taksi.

Klienti: Ku jeni tani?

E mitura: Gazi.

Klienti: OK, ikim Gazi, shkojmë në hotel. Te filloj…

E mitura: Mirë. A do t’i keni me vete 200 euro?

Klienti: Dërgo një foto, a më dëgjon?

E mitura: Nesër.

Klienti: Në rregull, por do të sjellësh edhe të shoqen, mirë?