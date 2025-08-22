Rrebeshi i shirave në Fushë Arrëz, rrëshqitjet e dherave bllokojnë rrugën në fshatin Bugjon
Rrebeshi i shirave të një nate më parë ka krijuar probleme kryesisht në segmentet rurale në bashkive Pukë e Fushë-Arrëz.
Fshati Bugjon në njësinë administrative Fierz, bashkia Fushë Arrëz është izoluar plotësisht si pasojë e shembjes masive të rrugës në afërsi të Lumit Bugjon.
Ata pak të rinjë që kanë mbetur në zonë ju përveshën vetë punës, por pa mundur të hapin rrugën e cila do disa ditë punë për t'u bërë e kalueshm.
Mungesa e infrastrukturës ka bërë që shume prej fshatrave në veri të vendit të braktisen, ndërsa ata pak banorë që kanë mbetur po përballen me vështirësi të shumta si pasoje e mungesës së investimeve.