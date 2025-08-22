“Në Shqipëri ka qenë me kartelë”, vrau gruan në sy të katër fëmijëve, flet daja i autorit të krimit tronditës në Greqi
Daja i autorit të krimit të rëndë në Volos të Greqisë, ka dhënë një intervistë për gazetaren e Top Channel Dhorjela Çule, ku i bën thirrje nipit të tij Pandeli Nakoleci që të dorëzohet në polici.
Ai shprehet se nuk e dinë arsyen se përse e ka kryer këtë krim, ndërsa shton se në Shqipëri ka pasur kartelë dhe ka vuajtur nga probleme të shëndetit mendor, madje trajtohej me kemp.
“Të dorëzohet, atë e bëri si të tërë, e bëri për mirë a për keq ai aq kuptovi aq bëri. Ne e morëm vesh nga televizori dhe u detyruam që erdhëm tek motra jonë. Ne nuk dimë asnjë gjë, nipi përderisa e bëri këtë gjë e bëri me vetdije nuk e bëri pa vetdije. Kanë patur apo jo probleme nuk e di.
Nëse nipi më sheh unë i them që të dorëzohet, të tregoj për çfarë arsye e bëri duke mos ulur kështu as kokën e fëmijëve. Po është e vërtet ka patur probleme të shëndetit mendor se këtu ne Shqipëri njihet që ka marrë kemp, ka qenë i kartelizuar”, tha ai.