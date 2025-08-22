Dua Lipa feston 30-vjetorin, i ati prek me fjalët dhe publikon foto të rralla nga fëmijëria e saj
Sot, ylli ndërkombëtar shqiptar, Dua Lipa, feston një moment të veçantë në jetën e saj – ditëlindjen e 30-të. Me këtë rast të rëndësishëm, babai i saj Dukagjin Lipa i cili është edhe menaxher, ka ndarë në Instagram disa fotografi të përbashkëta me Duan, si dhe imazhe të veçanta nga fëmijëria e këngëtares.
Në mbishkrimin e tyre, Dukagjin ka shprehur emocionet dhe krenarinë e tij të thellë për vajzën, duke shkruar ndër të tjerash: “Gëzuar 30-vjetorin, dashuria ime! Sot festojmë jo vetëm një përvjetor, por gruan e jashtëzakonshme që ti je bërë”.
“Që nga momenti që hyre në jetën time, e mbushur atë me gëzim, krenari dhe qëllim. Të shoh duke u rritur në një person kaq të fortë, të mirë dhe të suksesshëm ka qenë privilegji më i madh i jetës sime. Udhëtimi yt, arritjet dhe mënyra se si mbart veten me dinjitet dhe vendosmëri më inspirojnë çdo ditë. Nuk mund të jem më krenar për ty, por më shumë sesa për suksesin tënd, është zemra jote, dhembshuria dhe dashuria që ti japësh lirshëm që të bëjnë vërtetë të jashtëzakonshme”, shkruan Dugi.
"Ndërsa hyn në këtë kapitull të ri, kujto se jeta nuk është vetëm për atë që arrin, por për lumturinë, dashurinë dhe kuptimin që krijon gjatë rrugës. E di që dekada e ardhshme do të të sjellë edhe më shumë gëzim, mençuri dhe përmbushje, dhe unë do të jem gjithmonë këtu, duke të përkrahur në çdo hap. Gëzuar 30-vjetorin, e dashura ime, të dua më shumë sesa fjalët mund të shprehin. Me gjithë zemrën, Babi”, përfundoi Lipa në urimin e tij për vajzën.
Ky dedikim emocionues pasqyron lidhjen e veçantë mes babait dhe vajzës, si dhe rrugëtimin e jashtëzakonshëm që Dua Lipa ka bërë nga fëmijëria në skenën botëror.