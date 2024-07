Rikthehet i nxehti afrikan, temperaturat do shkojnë 43 gradë, ja katër qarqet më të prekura

Sipas meterologeve, vendi ynë pritet të goditet sërish nga depërtimi i Anticiklonit Afrika javën e ardhshme.

Parashikimi sipas Shërbimit Meterologjik Ushtarak pritet që të rikthehen temperaturat e larta teksa të mërkurën dhe të premten termometri do të shënojë deri në 43 gradë Celcius.

Rritja e temperaturave që u ndje që ditën e sotme, pritet të fillojë vrullshëm që nga dita e nesërme, teksa maksimalja do shënojë në kryeqytet 39 gradë celcius.

Qytetet më të prekura nga vapa do të jenë Tirana, Elbasani, Berati dhe Fieri.

Njoftimi:

Për javën që presim: vendi ynë do të ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike si rezultat i depërtimit të masave ajrore të nxehta me origjinë jugore si dhe depërtimit të aktivitetit të Anticiklonit Afrikan.

Në këtë mënyrë moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin si dhe vranësira të pakta deri mesatare kalimtare në relievet malore në orët e mesditës.

Përjashtim bën dita Martë ku moti pritet të jetë fillimisht i kthjellët e me vranësira në shtim nga orët e mesditës e pasdite kryesisht në jug të territorit. Vranësirat priten të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët (pika) e lokal në qendër ndërsa në juglindje kryesisht në relievet malore reshje shiu me intensitet të ulët e lokalisht mesatar në formën e shtrëngatave afatshkurtra shoqëruar hera-herës me shkarkesa elektrike e lokalisht breshër.

Era do të fryjë kryesisht nga kuadrati i perëndimi dhe shpejtësi mesatare 2-8 m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare e zonave luginore në momentin e zhvillimit të vranësirave era fiton shpejtësi deri në 10-13 m/sek, valëzimi në dete 1-3 ballë