Rikthehen reshjet, parashikimi i motit për ditën e sotme

Sipas meterologeve, Shqiperia do të përfshihet nga mot kryesisht i vranët me intervale afatshkurtra me diell.

Në zonën veriperëndimore do të ketë reshje shiu për pjesën më të madhe të ditës me intensitet të ulët dhe shtrëngata të herëpashershme.

Në pjesën tjetër të vendit këto reshje do të jenë prezente kryesisht në orët e mbrëmjes.

Në orët e mbrëmjes në veriperëndim të vendit do të ketë reshje lokale me intensitet deri të lartë në formën e rrebesheve shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër.

Në relievet malore në veri dhe verilindje në lartësitë mbi 800 metër do të ketë reshje dëbore me intensitet të ulët dhe lokalisht mesatar.

Era do të fryjë me drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 1-10m/s, ndërsa hera-herës era fiton shpejtësi deri 12-18m/s duke u bërë relativisht intensive.