Qëndrimi i Ramës ndaj Kosovës, paralajmërohet protestë nesër para Kryeministrisë

Nesër në orën 19:00 është paralajmëruar një tubim para kryeministrisë në Tiranë në lidhje me ngjarjet e fundit në Kosovë.

Në rrjetet sociale po qarkullon një poster që njofton tubimin para Kryeministrisë, në lidhje me zhvillimet në dhe me Kosovën. Tubimi është njoftuar për të premten ora 19:00.







Ende nuk dihet se kush janë organizatorët e kësaj proteste, por vendi i tubimit, para Kryeministrisë duket se është tregues kundër qëndrimeve të Ramës ndaj Kosovës.