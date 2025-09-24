LEXO PA REKLAMA!

Punonte si çoban në Greqi, gjendet i pajetë pranë kufirit 60-vjeçari nga Erseka

Lajmifundit / 24 Shtator 2025, 12:34
Punonte si çoban në Greqi, gjendet i pajetë pranë kufirit

Një emigrant shqiptar nga Erseka, që punonte në Greqi si çoban, është gjetur i pajetë pranë kufirit vetëm dy ditë pasi punëdhënësi i tij grek e kishte denoncuar të humbur.

Burime policore bënë sot me dije se viktima është F.K., 60 vjeç, i cili punonte si bari në vendin fqinj. Trupi i pajetë u gjet në malin e Gramozit, në tokën greke dhe kanë nisur hetimet për të zbuluar dinamikën dhe shkaqet.

Viktima ka humbur kontaktet me punën e tij prej datës 22 shtator dhe është deklaruar i humbur nga vetë punëdhënësit.

Nuk jepen detaje nëse në trupin e tij ka shenja dhune apo jo, teksa pritet të bashkëpunohet edhe me palën shqiptare.

 

