“Pse më ke zënë rrugën?”/ Si u plagosën dy të rinjtë mbreme në Tiranë, policia zbardh detajet

Mbrëmjen e sotme, në rrugën “5 Maji” në Tiranë, shtetasi me inicialet A. D., dyshohet se për motive të dobëta është konfliktuar me shtetasit E. Sh., 29-vjeç, dhe J. Ç., 26-vjeç. Dy të rinjtë janë dëmtuar lehtë me mjet prerës (xham).

Ata po mjekohen në spital, dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Burimet zyrtare të policisë njoftojnë se autori ka braktisur automjetin e tij, dhe është larguar nga vendi i ngjarjes.

Njoftimi nga policia

Më datë 01.07.2023, rreth 20:15, në rrugën “5 Maji”, në afërsi të një shkolle private, shtetasi A. D., për motive të dobëta dyshohet se është konfliktuar me shtetasit E. Sh., 29 vjeç, dhe J. Ç., 26 vjeç, dhe më pas ka braktisur automjetin e tij dhe është larguar nga vendi i ngjarjes.

Si pasojë janë dëmtuar lehtë me mjet prerës (xham) shtetasit E. Sh., dhe J. Ç., të cilët kanë kaluar për mjekim në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për kapjen e autorit të dyshuar dhe sqarimin e rrethanave të konfliktit.