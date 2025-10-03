Stuhia “Amy” godet Mbretërinë e Bashkuar, moti i keq “paralizon” disa vënde
Stuhia Amy ka goditur Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandën, duke shkaktuar ndërprerje të mëdha në jetën publike, me paralajmërime për mot të keq, mbyllje shkollash, anulime udhëtimesh dhe rrezik të lartë për sigurinë e qytetarëve.
Kjo stuhi është zhvilluar në Atlantikun e Veriut si pasojë e ndërveprimit të mbetjeve të uraganeve Humberto dhe Imelda me një rrymë të fuqishme ujore.
Për shkak të stuhisë, në Irlandën e Veriut është marrë vendimi që shkollat në qarqet Antrim, Londonderry, Tyrone dhe Fermanagh të mbyllen në mesditë për të garantuar sigurinë e nxënësve dhe stafit. Ndërkohë, në Republikën e Irlandës, autoritetet në Qarkun Donegal kanë këshilluar banorët të “strehohen në vend” deri në orën 18:00, për shkak të erërave të forta që kanë prekur zonën.
Ndikimi i stuhisë është ndjerë gjerësisht edhe në transport. Një numër udhëtimesh me traget midis Cairnryan (Skoci) dhe Irlandës së Veriut janë anuluar që nga mesdita e së premtes, sipas Policisë së Skocisë. Udhëtarët janë këshilluar të mos nisen drejt porteve pa kontrolluar më parë përditësimet nga kompanitë përkatëse të trageteve. Në Skocinë veriore, kompania hekurudhore ScotRail ka paralajmëruar mbylljen e disa linjave nga ora 18:00 të premten, ndërsa në rrjetin e mbetur do të ketë kufizime shpejtësie nga ora 19:00.
Edhe sporti është prekur nga stuhia ku ndeshja e kampionatit të regbit mes Edinburgut dhe Ulster, e planifikuar të zhvillohej në stadiumin Hive në kryeqytetin skocez, është shtyrë për një datë tjetër për shkak të motit të rrezikshëm.
Zyra Meteorologjike britanike dhe ajo irlandeze kanë lëshuar një sërë paralajmërimesh për motin. Të premten janë në fuqi paralajmërime të verdha për erëra të forta në veri dhe perëndim të Skocisë dhe në pjesë të Irlandës së Veriut, si dhe për reshje të dendura në disa zona të Anglisë, Skocisë dhe Irlandës. Në Irlandë, Qarku Donegal është nën paralajmërim të kuq për erë deri në orën 18:00, që tregon nivelin më të lartë të rrezikut.
E shtuna pritet të sjellë vazhdim të kushteve të vështira atmosferike, me paralajmërime të verdha për erë në të gjithë Skocinë, veriun e Anglisë dhe pjesët më perëndimore të Uellsit nga ora 15:00 të premten deri në 23:59 të së shtunës. Paralajmërime të tjera për erë dhe shi do të jenë në fuqi edhe për pjesën tjetër të Anglisë dhe Uellsit gjatë së shtunës. Gjithashtu, Orkney dhe Shetland, në verilindje të Skocisë, janë nën një paralajmërim për erëra të forta nga mesnata deri në orën 09:00 të së dielës.
Përveç erërave, shirat e rrëmbyeshëm të premten dhe të shtunën rrisin rrezikun për përmbytje lokale, veçanërisht në zonat urbane dhe ato me drenazh të dobët.