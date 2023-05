Projekti me 3500 apartamente në Tiranë, gati në vitin 2022 për banorët e prekur nga tërmeti

Kryeministri Edi Rama, bashkë me kryebashkiakun Erion Veliaj dhe ministrin e Rindërtimin Arben Ahmetaj, inspektuan punimet në kantierin e ngritur në zonën e “5 Majit” ku do të sistemohen një pjesë e familjeve të prekura nga tërmeti i 26 nëntorit 2019.

Sipas planit, projekti në fjalë do jetë gati në pranverë të vitit 2022.

Ndërsa bëhet me dije se lagjja e re është është projektuar nga arkitekti i famshëm italian Stefano Boeri, me 3500 apartamente për 11 mijë banorë, 5 objekte publike ndër të cilat edhe godina e përbashkët e tatime-doganave, 3 objekte arsimore, një shkollë profesionale, si edhe qendra franceze e edukimit të Teknologjisë Digjitale për rininë “ECOLE 42” me mbështetjen e Presidentit Macron.