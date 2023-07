Preket nga projekti i Unazës së Madhe, shembet me tritol vila 5-katëshe, pronarët shpërthejnë në lot

Është shembur me tritol këtë të mërkurë një vilë 5-katëshe në Tiranë.

Në momentin e shpërthimit të godinës familjarët shpërthyen në lot.

Pronari i godinës pesëkatëshe e cila u shemb pak momente më parë në Tiranë ka qarë me dënesë taksa pa shtëpinë e tij të shembej nga një shpërthim i kontrolluar.

Në një lidhje live, ai u shpreh se nuk është kundër zhvillimit të projektit “Unaza e Madhe”, por kundër vlerës të dhënë nga ARRSH dhe nga instituti i Kadastrës.

Teksa ishte i përlotur, kërkoi vlerësimin e 32 viteve mund.

“Nuk jemi kundër zhvillimit të projektit, por vlerës. Pasi kemi dy institucione me vlera të ndryshme. Ne duam që drejtësia të bëjë punën e vetë. Nuk jemi kundër zhvillimit, e them dhe një herë, por duam që mundi i 32 viteve të vlerësohet. Jemi 22 banorë dhe 5 familje. Kemi punuar në emigrim dhe është investim shumë vjeçar.

Ne nuk kemi marrë as një të tretën e vlerës. Ne duam një vlerë të drejtë dhe të kohës së tanishme”, u shpreh ai.