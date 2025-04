“Plumbi i artë”/ “Dua të vras veten, po s’ma lejon feja”, dëshmia e të pandehurit Çoli!

Po mbahet edhe sot seanca për operacionin “Plumbi i artë” në ambientet e GJKKO. I pandehuri Petrit Çoli u shpreh se për të shpëtuar Nuredin po shkelni ligjin ‘me të 4 këmbët’.

“Unë se dua më jetën, por si besimtar që jam, nuk më lejohet të vras veten, ai më shkatërroi unë po bëj 3 vite burg, si ka parë mbesat e mia, me ka marrë malli dhe jam marrëzisht i dashuruar me gruan time. Unë do vras veten Behar Dibra.

Për të shpëtuar Nuredin po shkelni ligjin me të 4 këmbët, më falni për intonacionin por unë jam duke ik nga trutë”, tha ai.

Ndërkohë i pandehuri Xhulian Hoxha, bëri një deklaratë duke theksuar se për vrasjen e Oti Kilo, financues dhe organizator nuk është Suel Çela siç pretendon Nuredin Dumani, por është porosi e Erjon Alibej, pasi ky i fundit ka pasur një marrëdhënie intime me bashkëshorten e Kilos, sipas Tch.

“Në një moment tjetër unë do flas më shumë për këtë gjë në një moment të dytë”, tha ai.

I penduari i drejtësi Erjon Alibej tha se “nuk më duket etike që të dalë ne media ky detaj”, që u deklarua nga Hoxha.

Më pas në sallë ka pasur një debat mes Xhulian Hoxhës dhe Erjon Alibejt. Hoxha i ka thënë Alibejt: Kam marrë burg përjetë për fjalët e tua, ty çfarë të dogji, nga ajo që thashë unë.

Alibej: Mediat të bëjnë durim deri sa unë të filloj deklarimet, do dëgjoni jo vetëm për Suel Çelën por edhe për shumë Suel Çela të tjerë të Shqipërisë. Janë thënë shumë trillime dhe shumë të pavërteta. Bëni durim se do sqarohen të gjitha.