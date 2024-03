Pluhuri saharian në Tiranë, sa toksik është dhe çfarë rreziqesh sjell për shëndetin e njeriun

Në 24 orët e fundit vendi ynë është mbuluar nga një përzierje toksike pluhuri afrikan , i cili, sipas parashikimeve meteorologjike, duket se do të qëndrojë edhe në dy ditët në vijim, duke krijuar kushte të një atmosfere mbytëse.

Kjo nuk është hera e parë që shfaqet, por është regjistruar në vitet e mëparshme, ku transporti ajror i pluhurit nga Sahara në Evropë ka një sezonalitet të qartë dhe është më i shpeshtë nga shkurti në qershor dhe nga fundi i vjeshtës deri në fillim të dimrit.

Megjithatë, vitet e fundit, për shkak të ndikimit të ndryshimeve klimatike në vlerat e temperaturës dhe lagështisë, këto ngjarje të episodeve të lëvizjes transkontinentale të pluhurit mund të regjistrohen gjatë gjithë vitit dhe të bëhen më intensive.

Në fenomenet e mëparshme të ngjashme natyrore të pesë viteve të fundit, sasia e aerosolit që vinte nga rajonet e Saharasë Perëndimore dhe Veriore u zbulua se përmbante 182 milionë tonë pluhur, pra një sasi shumë e madhe e aftë për të mbushur 689,290 kamionë, ndërkohë që shënon rritjen e vizitave në urgjencë për shkak të simptomave akute të frymëmarrjes. Metalet e rënda si zinku, plumbi, kromi, arseniku dhe nikeli u gjetën në përbërësit e pluhurit mineral të erës, në përmbajtje dhe përqendrime të ndryshme çdo herë.

Për shkak të transportit të tij në ajër edhe në distanca shumë kilometra, grimcat e pluhurit mund të integrohen me polen, baktere dhe kërpudha, duke rezultuar në krijimin e një përzierjeje shumë toksike dhe të rrezikshme për trupin e njeriut dhe veçanërisht për sistemin e frymëmarrjes.

Ky pluhur i veçantë, për shkak të madhësisë së grimcave të thithura, mund të arrijë në rrugët më të vogla të frymëmarrjes të mushkërive dhe të shkaktojë acarim intensiv dhe inflamacion rajonal në bronkiola.

Në rast të simptomave klinike të tilla si vështirësi në frymëmarrje, kollë e rëndë dhe irrituese, dhimbje gjoksi, teshtitje të vazhdueshme, lakrimim dhe ngjirurit e zërit, individët duhet të kërkojnë ndihmë dhe këshilla të menjëhershme mjekësore.

Edhe pse të gjithë mund të shfaqin simptoma nga sistemi i frymëmarrjes, megjithatë njerëzit që i përkasin grupeve të cenueshme dhe të ndjeshme të popullsisë, si fëmijët e vegjël, gratë shtatzëna dhe laktuese, njerëzit me sëmundje kardiovaskulare, me imunosupresion dhe me sëmundje themelore, mund të paraqesin një pasqyrë klinike më të rëndë.

Më konkretisht, për pacientët që vuajnë nga probleme kronike të frymëmarrjes, si sëmundja pulmonare obstruktive kronike (SPOK) dhe astma bronkiale , nëse kanë simptoma të përputhshme me përkeqësimin e ecurisë së qëndrueshme të sëmundjes, të jenë në kontakt të vazhdueshëm me mjekun pulmonolog kurues, për modifikimin e mundshëm të mjekimit të tyre dhe marrjen e kujdesit mjekësor shtesë.

Një rekomandim i fortë është shmangia e sa më shumë që të jetë e mundur nga aktivitetet sportive në ambiente të jashtme dhe të jashtme nga personat e shëndetshëm, si dhe puna e rëndë fizike dhe manuale, e cila kërkon rritje të frekuencës së frymëmarrjes. Sidomos gjatë orëve me përqendrime të larta pluhuri, rekomandohet qëndrimi në ambiente të brendshme të ajrosura mirë.