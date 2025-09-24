LEXO PA REKLAMA!

Përplasi me makinë 8-vjeçarin në Fier. Ja si paraqitet gjendja shëndetësore e të miturit

Lajmifundit / 24 Shtator 2025, 10:05
Një fëmijë 8 vjeç u përplas me makinë në lagjen “Apollonia”, ndërsa bëhet me dije se është proceduar drejtuesja e mjetit, shtetasja me iniciale S.M., 41 vjeçe.

I mituri mori mjekim në spital dhe më pas u largua për në banesë.

“Specialistët e Sektorit të Qarkullimit Rrugor referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen S. M., 41 vjeçe, banuese në Fier, pasi në lagjen “Apollonia”, me automjetin që drejtonte, ka përplasur një fëmijë 8 vjeç, i cili pasi mori mjekim, u largua në banesë“, thuhet në njoftimin e policisë.

