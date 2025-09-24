Në kërkim për vjedhje mjetesh e targash, pranga 48-vjeçarit, dyshohet se i shiste te grupet kriminale
Policia e ka arrestuar një person të shpallur në kërkim për vjedhje automjetesh, motorësh dhe targash.
Në pranga ka rënë M.H, i shpallur në kërkim për llogari të Komisariatit të Kuçovës. 48-vjeçari ishte në kërkim nga policia, pasi akuzohet për të paktën 20 vjedhje targash e mjetesh të ndryshme.
Ai kishte kryer një serë vjedhjesh në qytete të ndryshme si në Kuçovë, Berat, Lushnjë, Tiranë si dhe në qytete të tjera.
Ai në një qytet, pasi vidhje mjetin ose motorin, udhëtonte në qytetet e tjera ku më pas vidhte targat. Pastaj i montonte dhe dyshohet se i shiste te grupet kriminale.
Targat ai i mbulonte ose i modifikonte, duke u munduar që të shmangte kontrolleve policore, si në një rast, ku shkronjën e fundit të targës së motorit, me të cilin u kap, nga R e ka kthyer në P.
Në momentin që ai është kapur. ka dhënë dëshmi kontradiktore duke thënë se motorin e kishte blerë te personat e tjerë, por nuk ka pranuar faktin se ishte i vjedhur.
Policia ka nisur hetimet për të parë nëse mjetet e vjedhura janë përdorur apo jo në krime të ndryshme. M.H rezulton i dënuar edhe më përpara për krime të ndryshme.