Përplasen disa makina në autostradën Lushnjë-Fier, krijohen radhë kilometrike tek “Pushimi i shoferit”

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 11:51
Aktualitet

Përplasen disa makina në autostradën Lushnjë-Fier, krijohen

Në autostradën Lushnjë-Fier, në afërsi të kryqëzimit të “Pushimit të shoferit”, disa makina u përplasën duke shkaktuar radhë kilometrike në trafik.

Ky është aksidenti i katërt që prej fillimit të javës në këtë segment, ku përplasje me dëme materiale kanë krijuar konfuzion dhe bllokime në rrugë.

Policia e qarkullimit rrugor ka vendosur forca shtesë dhe ka bllokuar kalimin drejt Këmishtajt dhe Krutjes për të lehtësuar çlirimin e autostradës nga radhët e krijuara.

Grupi i punës po dokumenton aksidentin, ndërsa fluksi i lartë i mjeteve, sidomos për shkak të sezonit veror, bën që rruga drejt jugut të jetë e mbingarkuar.

Pikat e njohura si “të zeza” në këtë autostradë kërkojnë ndërhyrje urgjente për të reduktuar aksidentet dhe për të normalizuar qarkullimin.

