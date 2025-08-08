LEXO PA REKLAMA!

Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 11:31
Aktualitet

Sot, më 8 gusht 2025, këto janë kursimet e këmbimit valutor në tregun shqiptar:

• Dollari amerikan blihet me 82.4 lekë dhe shitet me 83.8 lekë.

• Euro blihet me 96.5 lekë dhe shitet me 97.6 lekë.

• Franga zvicerane blihet me 102 lekë dhe shitet me 103.5 lekë.

• Paundi britanik blihet me 110.4 lekë dhe shitet me 111.9 lekë.

• Dollari kanadez blihet me 60 lekë dhe shitet me 61.5 lekë.

Këto janë çmimet më të fundit për këmbimin valutor në treg, të cilat mund të ndryshojnë gjatë ditës sipas lëvizjeve të tregut.

