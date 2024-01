"Përjashtimi i deputetëve, vendim turpi"/ Salianji: E konsiderojmë këtë vendim një shpallje lufte

Deputeti demokrat, Ervin Salianji në një deklartaë për mediat e konsideroi vendim turpi përjashtimin e tij dhe 18 opozitarëve nga Kuvendi.

Sekretariati i Etikës vendosi sot përjashtimin me 20 ditë nga Kuvendi të Salianjit dhe 10 ditë të 18 deputetë të tjerë të opozitës.

Salianji: Një tjetër vendim turpi, dua të theksoj se nuk ëshstë në dëshirën e asnjërës prej palëve, ajo është dhënë me votë dhe ka përcaktuar se cilët janë deputetet e opozitës, ta trajtosh me një urrejtje në kundërshtim me parimet themelore një akt tjetër që dëshmon mendësinë.

Njoftimi erdhi vetëm një orë para e të mblidhej Sekretariati i Etikës, e dënon me forcën më të mëdha këtë ashpërsim, e konsiderojmë shpallje lufte që ne nuk do t’i shmangemi, dhe do të përgatisim përgjigjen. Shkarkimi i 19 deputetëve nuk mund të bëhet nga qeveria, por ndodh vetëm me votë në zgjedhje të lira. I bëjmë tirrje Edi Ramës atij dhe vetëm atij duke e ditur, mosbindje civile.