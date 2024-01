Chelsea refuzon ofertën e parë për Armando Brojën

Armando Broja do të largohet nga Chelsea, me “Blutë” që janë të gatshëm të shesin sulmuesin shqiptarë. Për talentin e kombëtares kuqezi ka oferta nga ekipe të tjera në Premier League.

West Ham, Aston Villa, Fulham dhe Wovles janë skuadrët që kanë interes për shërbimet e tij. Madje “Ujqërit” kanë bërë edhe ofertën e parë për 22-vjeçarin, e cila kap shifrën e 30 milionë eurove.

Sipas “MailSport” bëhet me dije se “Blutë” e Londrës e kanë refuzuar diçka të tillë, pasi nuk janë të kënaqur me ofertën. Drejtuesit e Chelsea kërkojnë minimalisht 60 milionë euro për të lënë të lirë sulmuesin. “Blutë” synojnë ta japin në huazim për pjesën e dytë, teksa në fund të këtij sezoni ekipi që siguron shërbimet e tij të blejë përfundimisht kartonin e Brojës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Mbetet të shihet në ditët në vazhdim nëse Wolves do të tentojë me një ofertë të dytë të përmirësuar apo tentative për Brojën do të ndalet me kaq. Kujtojmë se talenti ikombëtares shqiptare ka kontratë me Chelsea deri në qershor të vitit 2028, teksa në këtë sezon ka luajtur në 19 ndeshje. Në total 695 minuta, ndërsa i aka dalë të shënojë 2 gola dhe të dhurojë po kaq asiste.