"Përdorni VPN, për TikTok"/ Rama reagon pas deklaratës së Berishës: Të rinjtë mos guxojnë pasi...

Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me deklaratën e Sali Berishës i cili bëri thirrje që kushdo që dëshiron akses në TikTok, mund të përdorë VPN për të përdorur këtë rrjet social.

Rama u bëri thirrje përdoruesve që mos të marrin këtë hap pasi në të kundërt do të përballen me ndëshkime.

"Më vjen mirë që tik tok është mbyllur dhe nxënësve ju kemi siguruar një mbrojtje nga një influencë shumë negative që i qëndronte mbi kokë 24 në 24. Përsëris për të gjithë dhe mirë është që mësuesit tua thonë prindërve dhe nxënësve që përpjekja për të instaluar tik tok duke përdorur VPN të lira është shumë e rrezikshme sepse ato e bëjnë telefonin plotësisht të grabitshim me të gjitha të dhënat që ka brenda.

Ne kemi hyrë në një dialog me kompaninë përmes AKSH-it dhe ministrisë se Arsimit dhe kemi kërkuar nga kompania që nëse do që të ketë akses në Shqipëri duhet të na paraqesë një propozim të besueshëm dhe bindes për një numër të caktuar filtrash për fëmijët tanë dhe një program specifik për të stimuluar mësimin, mësimin e shkencës, matematikës etj.

Ndërkohë që duhet të na garantojë që fëmijët janë të mbrojtur nga pjesët e rrezikshme. Kompania e ka marrë seriozisht dhe në ka premtuar se do ta na i paraqesë këtë propozim. Çfarë kompania do të na ofrojë do të duhet të ndahet me mësuesit dhe prindërit. Shpresoj që në një kohë jo shumë të largët ata do të vijnë dhe ne do rikthehemi tej ju dhe do ti ndajmë këto të dhëna që do marrim nga propozimi i kompanisë”, tha Rama.