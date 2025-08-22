Goditi me sende të forta 64-vjeçarin, shpallet në kërkim i riu në Velipojë
Një 21-vjeçar është shpallur në kërkim nga policia pas një konflikti në fshatin Pulaj-Plazh, Velipojë, ku goditi me sende të forta një 64-vjeçar.
Ngjarja ndodhi rreth orës 12:30, ndërsa policia bën me dije se viktima nuk ka rrezik për jetën. Forcat e rendit po vijojnë hetimet për kapjen e autorit dhe zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.
“Rreth orës 12:30, në fshatin “Pulaj-Plazh”, shtetasi V. L., 21 vjeç, dyshohet se, për motive të dobëta, ka dëmtuar me sende të forta shtetasin P. L., 64 vjeç, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Shërbimet e Policisë vijojnë kontrollet për kapjen e autorit të dyshuar. Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po vijon punën për dokumentimin e plotë ligjor të rastit.”, njofton policia.